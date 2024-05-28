Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahilde tekme tokat kavga: 20 kişi birbirine girdi Sahilde tekme tokat kavga: 20 kişi birbirine girdi 28 Mayıs 2024 Salı Saat: 16:25 Bartın'ın Amasra ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik iki grubun kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6655db5f199f22f0810be013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de yük gemisine operasyon: Tonlarca akaryakıt ele geçirildi Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a ziyaret: ''Dışarıda olsaydı terör olayları biterdi'' TEM'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Tramvay otomobile çarptı: Yaralılar var ''Yavrularım aç'' diyerek kendine zarar verdi; mal varlığı pes dedirtti Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı Veli öğrenci dolu sınıfı bastı: O anlar kamerada Şanlıurfa'da fabrikada büyük yangın Kurbanlık seçmenin püf noktaları... İşin uzmanı açıkladı