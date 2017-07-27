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  3. 27 Temmuz 2017 12:45

Sahilde yürüyüş hayatını kararttı

Sarıyer Aşiyan'daki sahilde balık avlayan oltacı, arkada yürüyüşe çıkan Burçin Gülümser isimli vatandaşın hayatını kararttı. Sahilde yürürken başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Gülümser, görme ve konuşma özelliğini kaybetti.

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