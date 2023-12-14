Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada Sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 14:18 Güncelleme: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:18 Muş'ta yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaşlı kadın ölümden döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ae46c1807666ba20aca53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG dönüşüm merkezinde patlama Hırsızlar bu sefer engelli çocuğun sağlığını çaldı Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı belli oldu Mali müşavirlerden asgari ücret tahmini 20 TL'lik bu montun cebinden çıkanlar vatandaşın halini gözler önüne serdi İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti İstanbul'da tacizciye meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarına koştular