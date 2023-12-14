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  4. Sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Sahipsiz köpekler dehşet saçtı: Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

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Muş'ta yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaşlı kadın ölümden döndü.

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