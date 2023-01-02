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  4. Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu!

Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu!

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Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Şahmaran'ın resmi fragmanı yayınlandı. Serenay Sarıkaya'nın cesur sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen yeni dizi bu ay içerisinde izleyiciyle buluşacak.

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