Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu! Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu! 02 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 19:05 Güncelleme: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:05 Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Şahmaran'ın resmi fragmanı yayınlandı. Serenay Sarıkaya'nın cesur sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen yeni dizi bu ay içerisinde izleyiciyle buluşacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b300c5bd72ec5f184089d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu İETT’nin özel otobüsü Barış Manço için yollarda Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu Müge Anlı çileden çıktı: ''Senin beynini yararım!'' Bir vinç kazası daha! 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı İstanbul’da siste büyüleyen manzara! Uçaklar bir anda ortaya çıkıp bir anda kayboldu İstanbul'de İETT otobüsünün korkutan yolculuğu kamerada Ellerin kırılsın! Kanser hastası yaşlı kadını bayıltana kadar dövdü Rasim Ozan Kütahyalı yine canlı yayında mide bulandıran espriler