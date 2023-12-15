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Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya’da 30 yaşındaki sanatçı Pedro Henrique, internette yayınlanan dini bir etkinlikte sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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