Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahnede kalp krizi geçirip öldü Sahnede kalp krizi geçirip öldü 06 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 13:26 İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi'nin Yöresel Günler etkinliğinde sahne alan sanatçı Ramazan Günay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6186584520c3fa563d2393a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli hava savunma füzesi SİPER ateşleme testini geçti PKK'dan temizlenen Hakkari Yüksekova'da sonbahar güzelliği Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş için flaş 2023 açıklaması O ilimizdeki her sokaktaki gizemli mezarların sırrı ortaya çıktı Erdoğan ''hasta'', ''yürüyemiyor'' hatta ''ölmüş'' diyenlere böyle yanıt verdi Müzik festivalinde kabus! 8 kişi öldü Türkiye ağzı açık izledi! 5 kez eski nişanlısına kaçan eşini canlı yayında affetti Esra Erol’da olay olan TikTok itirafı: ''3 araba parasını yedim!'' CNN'in ''yeni hedefi'' ortaya çıktı! Kanalın müdürü CNN'i ifşa etti