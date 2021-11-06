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Sahnede kalp krizi geçirip öldü

İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi'nin Yöresel Günler etkinliğinde sahne alan sanatçı Ramazan Günay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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