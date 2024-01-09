Anasayfa Video Galeriler Gündem Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı 09 Ocak 2024 Salı Saat: 12:30 Güncelleme: 09 Ocak 2024 Salı 12:30 Emmy ödüllü Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunun final bölümündeki ‘bilinmeyen dil’ sahnesi, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659d12445b4d91394e0045c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı 20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Biden'a canlı yayında Gazze protestosu Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı