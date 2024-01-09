  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı

Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı

Güncelleme:

Emmy ödüllü Şahsiyet dizisinin ikinci sezonunun final bölümündeki ‘bilinmeyen dil’ sahnesi, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne
Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne
İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı
İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı
İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı
İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı
Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı
''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı
20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Biden'a canlı yayında Gazze protestosu
Biden'a canlı yayında Gazze protestosu
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı
Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı