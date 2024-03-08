Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahte altın tuzağıyla 1,3 milyon TL'lik vurgun Sahte altın tuzağıyla 1,3 milyon TL'lik vurgun 08 Mart 2024 Cuma Saat: 13:15 Güncelleme: 08 Mart 2024 Cuma 13:15 Sosyal medya üzerinden açtıkları sahte kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtıp sahte altınları "define bulduk" diyerek satarak 1,3 milyon in TL’lik vurgun yapan 4’ü kadın 19 kişi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eae55af37b5e35c80a4e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Faciadan dönüldü, uçağın tekerleği arabaların üstüne düştü Erzincan’da sıcak su dolu küvetle kar kayağı çılgınlığı Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti! Antalya'da dev hortum kamerada! PKK'ya ağır darbe: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı