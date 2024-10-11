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Sahte içki kabusu geri döndü: 2 ölü

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekel bayide satılan içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

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