Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahte içki kabusu geri döndü: 2 ölü Sahte içki kabusu geri döndü: 2 ölü 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 15:25 Güncelleme: 11 Ekim 2024 Cuma 15:25 İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir tekel bayide satılan içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67091955098faaf18b00aa23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözde mehdi ve müritlerine şafak operasyonu Kayıp kadın ağaca asılı halde bulundu Kaptan pilotun öldüğünü kuleye böyle anons etti Mavi dil hastalığı tam 20 yıl sonra Türkiye'de yeniden görüldü İstanbul trafiğinde eşi benzeri görülmemiş kavga: Boyu yetmeyince... Milton Kasırgası karaya ulaştı: Ölü sayısı artıyor Türkiye'de literatüre giren ameliyat: 26 kiloluk tümöre doktorlar bile inanamadı Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı Türk kullanıcı Tesla'yı dize getirdi: Açtığı davayı sonunda kazandı