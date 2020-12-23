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  3. 23 Aralık 2020 17:50

Sahte içki kabusu İstanbul'a sıçradı! Kanlar içinde ölü bulundu

Bursa'da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken İstanbul'da da sahte içki tüketen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahte içki sattığı iddia edilen büfe işletmecisi gözaltına alındı.

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