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  4. Sahte internet siteleriyle araç kiralamada 2 milyon TL'lik vurgun

Sahte internet siteleriyle araç kiralamada 2 milyon TL'lik vurgun

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İzmir merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

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