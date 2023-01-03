Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahte internet siteleriyle araç kiralamada 2 milyon TL'lik vurgun Sahte internet siteleriyle araç kiralamada 2 milyon TL'lik vurgun 03 Ocak 2023 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 03 Ocak 2023 Salı 11:25 İzmir merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, sahte araç kiralama siteleri hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b3e676bf04f27ad959de97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İngilizce hutbesi olay oldu Çiğli Belediyesine girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır ve bıçak çıktı Türkiye'nin yerli İHA'ları Yunanistan'ı suç üstü yakaladı İstanbul'da yabancı uyruklu sapıktan iğrenç taciz KYK yurdunda skandal! Onlarca öğrenci geceyi sokakta geçirdi Bu görüntüler olay oldu; Diyarbakır'da ''orantısız güç''ten 2 polis açığa alındı! 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç faciası kamerada Sahil şeridinde korkutan manzara! Bir anda kıpkırmızı oldu Şahmaran'dan ilk fragman geldi, Serenay Sarıkaya'nın çıplak görüntüleri olay oldu!