Sahte polisten büyük vurgun

Kırıkkale'de kendini telefonda polis olarak tanıtarak 46 yaşındaki kadının binlerce lira parasını ve ziynet eşyasını dolandıran 20 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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