Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahte polisten büyük vurgun Sahte polisten büyük vurgun 04 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 15:15 Güncelleme: 04 Kasım 2023 Cumartesi 15:15 Kırıkkale'de kendini telefonda polis olarak tanıtarak 46 yaşındaki kadının binlerce lira parasını ve ziynet eşyasını dolandıran 20 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654635f713f97373661b99c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını İsrail yine hastanenin dibini vurdu! Netanyahu'nun ''silahlanın'' çağrısı sonrası İsrail'den korkutan görüntü Koca bina ''korna'' ile yıkıldı! İstanbul'da inanılmaz olay! İki gün boyunca çöp konteynerinde mahsur kaldı Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık'tan ilk fragman geldi Dilan Polat'ın kayınvalidesi gazetecilere isyan etti Sosyal medyadaki tek bir tıklamayla hayatını karardı Binlerce Türk komandosundan çok özel görüntü