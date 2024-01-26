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  4. Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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