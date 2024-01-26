Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı Sahte siteyle tuzağa düşüren dolandırıcılara operasyon: 28 gözaltı 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 09:25 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 09:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b350673470cecfe20efee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küresel ısınma arıları da uyutmadı, tehlike kapıda Zonguldak’ta yardım kömürleri ''taş'' çıktı Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale Çöpten gelen ağlama sesleri korkunç gerçeği ortaya çıkardı Boşandığı eski eşini iş çıkışında bıçakladı Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Malatya'da şiddetli deprem Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı? MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi