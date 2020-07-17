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  3. 17 Temmuz 2020 17:50

Sahte yetkili servislere karşı yeni uygulama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşları mağdur eden sahte servislere karşı Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunduklarını açıkladı.

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