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  3. 02 Haziran 2017 12:15

Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı

Ümraniye'de sahura kalkan vatandaşların uyumasını bekleyen hırsız, girdiği apartmanda ayakkabıları çaldı. Hırsızın ayakkabıları çalma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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