Anasayfa Video Galeriler Gündem Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza 12 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 08:30 TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere giren otomobil hurda yığınına döndü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsünün ise hayatının kaybettiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609b6803c3e0e409061f39d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Netanyahu OHAL ilan etti İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı 2021 yılından utandıran Türkiye manzarası... FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada FSM'de tek teker faciası kamerada