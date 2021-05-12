  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza

Sahur vakti İstanbul'da korkunç kaza

TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere giren otomobil hurda yığınına döndü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsünün ise hayatının kaybettiği öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Netanyahu OHAL ilan etti
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırdı
İstanbul'da tam kapanmada Kudüs'e destek konvoyu
Tutuklanması için kampanya başlatılan Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken aşı açıklaması
Tam kapanmada görüntülü mezarlık hizmeti
Filistinli çocuğun babasına vedası yürekleri yaktı
2021 yılından utandıran Türkiye manzarası...
FSM'de motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
FSM'de tek teker faciası kamerada