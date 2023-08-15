Anasayfa Video Galeriler Gündem Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 17:15 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 17:15 Ukrayna’da gerçekleşen bir doğum günü partisinde yapılan şakanın dozunu ayarlayamayınca hastanede bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db887c3326ff5d3b7dfa73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı