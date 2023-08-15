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Şakanın dozunu kaçırınca doğum günü hastanede bitti

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Ukrayna’da gerçekleşen bir doğum günü partisinde yapılan şakanın dozunu ayarlayamayınca hastanede bitti.

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