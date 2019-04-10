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  3. 10 Nisan 2019 17:00

Sakarya Nehrindeki kirlilik seviyesi en üst seviyede 

Sakarya Nehri’nin kirlilik seviyesinin en üst seviyede olduğunu belirten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanı Mehmet Tuncer Açan, nehrin temizlenmesinin milli bir sorun olduğunu söyledi. Eskişehir’den doğan toplam 824 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun 3. akaryusu olan Sakarya Nehri’nde yaşanan kirliliğe önlem alınması için uzmanlar...

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