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  3. 08 Temmuz 2017 18:15

Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu

Sakarya Nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk, ekiplerin araması sonrasında ölü olarak bulundu.

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Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
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Tır devrildi, trafik kilitlendi
Tır devrildi, trafik kilitlendi
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Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
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Adalet Yürüyüşü, Kartalda
Adalet Yürüyüşü, Kartalda
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Vahşice öldürülen hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu
Vahşice öldürülen hamile kadın ve bebeğinin cenazesinde gözyaşları sel oldu
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Adanada sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü
Adanada sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü