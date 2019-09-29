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  3. 29 Eylül 2019 10:25

Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da 7'inci Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Taşkısığı Kışlası'nda görev yapan 143 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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