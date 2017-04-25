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  3. 25 Nisan 2017 14:20

Sakaryada bir işyeri uzun namlulu silahlarla tarandı: 1i ağır 3 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan nakliyeciler sitesindeki bir iş yeri uzun namlulu silahlarla tarandı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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