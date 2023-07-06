  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sakarya'da dehşet! Bariyere çarpan TIR alev alev yandı

Sakarya'da dehşet! Bariyere çarpan TIR alev alev yandı

Güncelleme:

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan ısıcam yüklü tırın sürücüsü yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
HDP ilçe binasından neler çıktı neler!
İhbara giden 112 Acil Servis ekibini itfaiye kurtardı
İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı''
Evin bahçesini basan dev yılanlar kamerada
Bir ilimiz kavruluyor! Sıcaktan asfalt eridi
Süper Ay manzarası hayran bıraktı
Depremden aylar sonra Hatay'dan korkunç görüntü
Yayaya çarptı, arkasına bile bakmadı
Bu sefer gelin eline silah alıp ateşledi