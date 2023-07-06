Anasayfa Video Galeriler Gündem Sakarya'da dehşet! Bariyere çarpan TIR alev alev yandı Sakarya'da dehşet! Bariyere çarpan TIR alev alev yandı 06 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 22:05 Güncelleme: 06 Temmuz 2023 Perşembe 22:05 Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan ısıcam yüklü tırın sürücüsü yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a71071496c6d198b7dd123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP ilçe binasından neler çıktı neler! İhbara giden 112 Acil Servis ekibini itfaiye kurtardı İstanbul'da motosiklet hırsızları bu modele ''dadandı'' Evin bahçesini basan dev yılanlar kamerada Bir ilimiz kavruluyor! Sıcaktan asfalt eridi Süper Ay manzarası hayran bıraktı Depremden aylar sonra Hatay'dan korkunç görüntü Yayaya çarptı, arkasına bile bakmadı Bu sefer gelin eline silah alıp ateşledi