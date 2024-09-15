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  4. Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı

Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

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