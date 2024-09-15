Anasayfa Video Galeriler Gündem Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 14:15 Güncelleme: 15 Eylül 2024 Pazar 14:15 Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e6c1e8843716403e0c27b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da korkutan hortum İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun