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  3. 07 Haziran 2017 13:45

Sakaryada feci kaza: 1 ölü

Sakarya’da TEM otoyolu Hendek kesiminde, emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı. Meydana gelen kazada İran uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Oğlum Bak Git 2 sahnede
Oğlum Bak Git 2 sahnede
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Yanlış iğne davası 2. kez AİHMde
Yanlış iğne davası 2. kez AİHMde
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Bankanın duvarını arılar bastı
Bankanın duvarını arılar bastı
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Hastane müdürü makamında kurşunlandı
Hastane müdürü makamında kurşunlandı
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Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
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Sedat Şahin hakim karşısında
Sedat Şahin hakim karşısında