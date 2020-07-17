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  3. 17 Temmuz 2020 15:40

Sakarya’da genç kadını darp ederek yol kenarına attılar!

Video Galeri
Mansur Yavaş’ı eleştirmişti… AK Partili başkana soğuk duş
Mansur Yavaş’ı eleştirmişti… AK Partili başkana soğuk duş
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İstanbul'da silahlı kavga! Sokak savaş alanına döndü
İstanbul'da silahlı kavga! Sokak savaş alanına döndü
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Karadeniz'de hortum anı kamerada
Karadeniz'de hortum anı kamerada
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''Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız''
''Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız''
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MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu
MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu
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Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ambulans ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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