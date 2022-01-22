Anasayfa Video Galeriler Gündem Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti 22 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 19:00 Sakarya’da 16 Ocak günü bir vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL’yi eğlence merkezinde harcayan ve daha sonra tutuklanan 3 kişiden biri cezaevinde kendini asarak intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ec2a2e4da1623e1b299ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı Korkunç ölüm! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atladı Sarıgül: ''EYT'lilerin sorununu çözecek Türkiye Değişim Partisidir'' İstanbul sokaklarında gece yarısı ''uykuları kaçıran'' feryat Türkiye için kabus senaryosu: Günlük vaka sayısı 400 bine çıkabilir Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki