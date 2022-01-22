  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti

Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti

Sakarya’da 16 Ocak günü bir vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL’yi eğlence merkezinde harcayan ve daha sonra tutuklanan 3 kişiden biri cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Esenyurt'ta yolcu otobüsü alev alev yandı
Korkunç ölüm! Günahlarından arınmak için buz tutan nehre atladı
Sarıgül: ''EYT'lilerin sorununu çözecek Türkiye Değişim Partisidir''
İstanbul sokaklarında gece yarısı ''uykuları kaçıran'' feryat
Türkiye için kabus senaryosu: Günlük vaka sayısı 400 bine çıkabilir
Müjde Ar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dil kopartma'' tepkisi
İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia
Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki