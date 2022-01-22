Sakarya'da hırsızlık yapıp, İstanbul'da içkiyle el yıkamışlardı: Sonu kötü bitti

Sakarya’da 16 Ocak günü bir vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL’yi eğlence merkezinde harcayan ve daha sonra tutuklanan 3 kişiden biri cezaevinde kendini asarak intihar etti.

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