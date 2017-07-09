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  3. 09 Temmuz 2017 21:45

Sakaryada korkutan yangın!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

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