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  3. 31 Temmuz 2017 21:45

Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda pompacı ile kavga ederken başını yere çarparak yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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