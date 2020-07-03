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  3. 03 Temmuz 2020 15:50

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi

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Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu
Bakan Koca'nın özellikle uyardığı kentte kurallar unutuldu
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Köpeği ezen Doç. Dr. Birsen Ocaklı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Köpeği ezen Doç. Dr. Birsen Ocaklı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Dilipak canlı yayında AK Parti'ye seslendi: Buyurun ihbar ediyorum''
Dilipak canlı yayında AK Parti'ye seslendi: "Buyurun ihbar ediyorum''
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan yeni görüntü
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan yeni görüntü
Video Galeri
Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
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