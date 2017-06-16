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  3. 16 Haziran 2017 08:15

Sakaryada Suriyeli gerginliği

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde Suriyeli işçiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavga gece saatlerinde de devam etti. İlçede devam eden gerginlik üzerine çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet ekipleri ilçede görevlendirildi.

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