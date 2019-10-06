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  3. 06 Ekim 2019 18:20

Sakarya'da TIR durağa girdi: 2 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan TIR durağa girdi. Kazada durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

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