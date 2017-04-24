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  3. 24 Nisan 2017 08:50

Sakaryada trafik kazası: 9 yaralı

Sakarya’nın Erenler İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit!
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Kaldirik otu toplamak için gittiği yaylada kayboldu
Kaldirik otu toplamak için gittiği yaylada kayboldu
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E-5 Karayolunda lüks araç bariyere saplandı: 1 yaralı
E-5 Karayolunda lüks araç bariyere saplandı: 1 yaralı
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Gasp ettikleri taksiyle kaza yapınca yakalandılar
Gasp ettikleri taksiyle kaza yapınca yakalandılar
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23 Nisan resepsiyonunda <font color=red><b>FLAŞ</b></font> açıklamalar
23 Nisan resepsiyonunda FLAŞ açıklamalar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde intihar