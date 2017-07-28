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  3. 28 Temmuz 2017 13:15

Sakaryada yanan cami tamamen kül oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yangın çıkan cami tamamen küle dönerken, cami imamı Hasan Türk, "Bizim için bir yıkımdır" dedi.

Video Galeri
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Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
Video Galeri
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Asırlık çınar böyle devrildi
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Video Galeri
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
Video Galeri
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Ermeni Mezarlığının enkazı havadan görüntülendi
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Petek bal yedi, midesinden 10 santim tel çıktı
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