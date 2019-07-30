Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
30 Temmuz 2019 18:25
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dükkanında silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sakarya’nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G., aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu....