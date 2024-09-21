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  4. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada

TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un Kulüp Başkanı Gökhan İn'in makam odasında tokatlı saldırıya uğradığı anlara dair görüntüler gündeme bomba gibi düştü. İn'e tokat atan kişinin kulüpte yönetici olduğu iddia edilirken, tokat atmadan önce İn'e "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol’un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği...

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