Anasayfa Video Galeriler Gündem Salda Gölü kendini yeniledi Salda Gölü kendini yeniledi 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 15:06 Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar Sahili’nde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606afd28a9e0662e657892e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de hapishanede kan donduran görüntüler Selçuk Bayraktar: ''İnsansız savaş uçakları geliyor'' Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan Saçlarından sürükleyip yerden yere vurdu o anlar kameraya yansıdı! Bakan açıkladı; Kanal İstanbul'da son bir adım kaldı Eskişehir'de vakalar 12 kat arttı! Nedeni belli oldu Yağmur Aşık'a velayet şoku! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75 seviyesine çıktı Atv'de skandal ''dolar'' sansürü!