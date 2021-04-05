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Salda Gölü kendini yeniledi

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar Sahili’nde, insan sağlığına iyi geldiği gerekçesiyle oluşturulan ve doğaya zarar veren çamur çukurları, kendiliğinden kapanmaya başladı.

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