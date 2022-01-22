Anasayfa Video Galeriler Gündem Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki 22 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 11:55 Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün Kayadibi-Doğanbaba arasında kalan, İl Özel İdare'ye ait misafirhane ve plajın bulunduğu alanında kepçelerle su kuyusu kazılması tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ebc69f031a4a302a5b5143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da taksici dehşeti! Kadını önce kaçırdı, sonra darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sezen Aksu için tepki çeken sözleri için olay iddia Rezalet! Çocukları annelerinin sevgilisiyle cinsel ilişkisini böyle izledi 81 ilde dev uygulama: 49 gözaltı! Koronavirüs aşısının vücuda etkisi ilk kez görüntülendi CHP, 10 maddelik enflasyon reçetesini açıkladı Sokak ortasında dehşet! Suriyelilere kurşun yağmuru! Yanmayan Kuran-ı Kerim'leri özenle saklıyorlar İnanılmaz görüntü! Türkiye'nin gizli cennetindeki şelale dondu!