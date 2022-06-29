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Saldırganlar serbest bırakılınca doktor diplomasını yırttı!

Şanlıurfa'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayıp tekme, tokat dayak yiyen doktor, saldırganların serbest bırakıldığını öğrenince istifa edip diplomasını yırttı.

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