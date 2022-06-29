Anasayfa Video Galeriler Gündem Saldırganlar serbest bırakılınca doktor diplomasını yırttı! Saldırganlar serbest bırakılınca doktor diplomasını yırttı! 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 08:05 Şanlıurfa'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayıp tekme, tokat dayak yiyen doktor, saldırganların serbest bırakıldığını öğrenince istifa edip diplomasını yırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bbdd8ef86856345b7ddf47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi... Bakan Nebati'nin ''rekor'' açıklaması, Meclis'i karıştırdı Gecenin bombasını Melih Gökçek patlattı: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı 2.5 yıl önce kaybolmuştu! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Dünyanın gözü Türkiye'nin gururu ''Anadolu Kartalı''nda olacak Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti