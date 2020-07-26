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  3. 26 Temmuz 2020 13:20

Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki görevli komandoların saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

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