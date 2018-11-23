Saldırı girişiminde bulunan işportacının üzerinden bıçak ve kuru sıkı tabanca çıktı
23 Kasım 2018 15:15
Saldırı girişiminde bulunan işportacının üzerinden bıçak ve kuru sıkı tabanca çıktı
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Cuma Namazı’nda olduğu sırada camiye yakın mesafede protesto yaparak saldırı girişiminde bulunan şüphelinin üzerinden kuru sıkı silah ve bıçak çıktı. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Cuma Namazı’nda olduğu esnada caminin önüne gelen bir şahıs Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin makam aracına yakın mesafeden taş atma girişiminde...