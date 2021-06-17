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  4. Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!''

Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!''

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı.

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