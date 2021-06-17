Anasayfa Video Galeriler Gündem Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!'' Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!'' 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 10:25 Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60caf8ed37c2f714231661a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var Biden'dan muhabire tepki: Yanlış meslektesin Tribündeki güzel seyirciyi gören Arap spiker fena coştu Uğur Dündar, "Sezgin Baran Korkmaz ile görüştüm" diyerek detayları paylaştı İstanbul Boğazı bu sefer de çamura bulandı Şevket Çoruh’tan gündem olacak video Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan aşılamada yeni yaş müjdesi 2 metrelik yılan, gri benekli yılanı böyle yedi