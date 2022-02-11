Anasayfa Video Galeriler Gündem Saldırı hazırlığındaki 29 terörist öldürüldü! Saldırı hazırlığındaki 29 terörist öldürüldü! 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 11:20 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62061c52867dcd661624a183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a olay sözler 10 yıl evli kaldı, 15 yıldır nafaka ödüyor Erdoğan aday olabilecek mi tartışmasında, Şentop: ''Bu konu tartışmaya kapalı'' Bir şehrimizde daha kar esareti! Tüm bağlantılar kesildi Şüpheli ''kilolu'' dikkat çekti! İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon Korkunç kaza! Bina iş makinesinin üzerine devrildi! Cübbeli Ahmet açtı ağzını, yumdu gözünü: ''Ahirette görüşeceğiz'' AK Partili milletvekili zam yağmurunda sorumluyu buldu: CHP!