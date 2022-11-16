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  4. Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı''

Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Taksim İstiklal Caddesi‘nde meydana gelen terör saldırısı hakkında, “Bir gün sonra MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’da ağırlandı” dedi.

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