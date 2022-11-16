Anasayfa Video Galeriler Gündem Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' 16 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:50 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Taksim İstiklal Caddesi‘nde meydana gelen terör saldırısı hakkında, “Bir gün sonra MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’da ağırlandı” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6374ce81dbba085c602768e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var! Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi Yeşil sahadaki evlilik teklifi girişimi kötü bitti Adnan Oktar suç örgütü davasında karar çıktı Türkiye'de toplanıyor, Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor