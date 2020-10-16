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  3. 16 Ekim 2020 21:35

Saldırıya uğrayan avukat yaşadığı dehşeti böyle anlattı!

Video Galeri
CHP Devlet Bahçeli'yi kızdıracak görüntüleri ortaya çıkardı
CHP Devlet Bahçeli'yi kızdıracak görüntüleri ortaya çıkardı
Video Galeri
Antalya'da yakaladıkları hırsızı bagaja hapsettiler
Antalya'da yakaladıkları hırsızı bagaja hapsettiler
Video Galeri
Erdoğan, Ukrayna lideri ile görüştü
Erdoğan, Ukrayna lideri ile görüştü
Video Galeri
Bıçaklı saldırıya uğrayan avukat gözünü kaybetti!
Bıçaklı saldırıya uğrayan avukat gözünü kaybetti!
Video Galeri
İstanbul'da ayı avı! Karadan havadan her yerde aranıyor
İstanbul'da ayı avı! Karadan havadan her yerde aranıyor
Video Galeri
Kazayı izlerlerken kaza yaptılar
Kazayı izlerlerken kaza yaptılar
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