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  3. 24 Nisan 2020 13:10

Saldırıya uğrayan başkan: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı

Burdur'da eşi ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel, ''Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı'' dedi.

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