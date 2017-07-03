  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Temmuz 2017 21:45

Saldırıya uğrayan Türk gemisi Marmaris Limanında

Yunan Sahil Güvenliğine ait hücum botların Rodos Adası yakınlarında ateş açtığı Türk bayraklı M/V ACT isimli yük gemisi, 2 Sahil Güvenlik botu eşliğinde Marmaris Limanı'na getirildi.

Video Galeri
Şanlıurfada sıcaklık rekoru
Şanlıurfada sıcaklık rekoru
Video Galeri
Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Video Galeri
Türk Bayraklı gemiye Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı
Türk Bayraklı gemiye Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı
Video Galeri
Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı
Video Galeri
Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
Video Galeri
Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
Kemal Sunal, mezarı başında anıldı