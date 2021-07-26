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  4. Salgında başa dönüyoruz: Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Salgında başa dönüyoruz: Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçerken Bilim Kurulu Üyesi Nurettin Yiyit, sonbahar aylarının zor geçeceğini söyledi.

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