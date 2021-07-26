Anasayfa Video Galeriler Gündem Salgında başa dönüyoruz: Bilim Kurulu üyesi tarih verdi Salgında başa dönüyoruz: Bilim Kurulu üyesi tarih verdi 26 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 12:30 Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçerken Bilim Kurulu Üyesi Nurettin Yiyit, sonbahar aylarının zor geçeceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fe80bd6cac471d90581d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Pes! Hırsızlar 10 katlı düğün pastasını çaldı AK Parti İl Başkanlığı'nda intihar girişimi Taksim'de meydan dayağı kamerada Kan donduran kaza kamerada Atmosfere giren meteor geceyi gündüze çevirdi Artvin'deki selde hayata bvağlayan komşu ipi kamerada Kılıçdaroğlu: ''Şimdi de Afgan seline tutulduk'' Üsküdar'da yangın paniği