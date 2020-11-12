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  3. 12 Kasım 2020 10:40

Salma Hayek, defalarca koronavirüs testi yaptırdı

Ünlü oyuncu Salma Hayek, koronavirüs testi için kendisinden defalarca örnek alındığı anları klipleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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