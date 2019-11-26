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  3. 26 Kasım 2019 12:10

Şalvarlı teknik direktör sosyal medyayı salladı

Diyarbakır’da 40 yaş üstü Masterlar Ligi Seyrantepespor teknik direktörü olan 48 yaşındaki Mezher Tekçi’nin, bir futbol maçında oyuncusunun gol kaçırması sonrası gösterdiği reaksiyon gündeme oturdu.

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