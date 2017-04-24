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  3. 24 Nisan 2017 00:15

Samandıra'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı.

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